Gwiazda Argentyny: Maradona pomaga mi z nieba

Maradona podał rękę Di Marii

W dwójkę na żółtym rowerze

Największy sukces Di Marii w mistrzostwach świata to przegrany w 2014 roku finał z Niemcami. Przed każdym meczem mundialu w RPA, Brazylii i Rosji dzwonił do mamy Diany po błogosławieństwo. I nie inaczej będzie teraz. Ten moment rozmowy ma zabierać ich do dzieciństwa Angela, kiedy matka przez siedem lat dzień w dzień brała go na rower "żółtą, pordzewiałą Gracielę" i dojeżdżali na trening.

"Messi jest nie z tego świata"

Poza Maradoną, Di Maria niezwykle ceni Messiego. - Być u jego boku, to najlepsze co zdarzyło mi się w karierze. Dzielenie z nim boiska to spełnienie marzeń. Jest najlepszy na świecie. "Krasnal" jest nie z tego świata - twierdzi Di Maria. - Zawsze szukam go na boisku, ale nie oznacza to, że choć potrafi rozwiązywać wszystko zadziwiająco łatwo, to trzeba za każdym razem do niego podawać.