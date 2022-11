Grupowy rywal Polaków traci trenera?! Nagły zwrot akcji

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nawet jeśli Meksyk zdoła awansować do 1/8 finału MŚ 2022, to selekcjoner kadry "El Tri", Gerardo Martino, nie pozostanie na swoim stanowisku. Po pierwsze woli co do tego nie ma już w meksykańskiej federacji piłkarskiej (a do tego stanu rzeczy przyczynili się m.in... Polacy), a po drugie sam szkoleniowiec ma już dosyć pracy z reprezentacją i chce skupić się na dwóch rzeczach: rodzinie i zdrowiu.