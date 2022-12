Trener Tite zrezygnował po meczu z Chorwacją, zresztą już wcześniej wiadomo było, że po mundialu 2022 żegna się z zespołem. Potwierdził to zresztą na konferencji pomeczowej. Tite przywiózł Brazylię na mundial w Katarze jako jednego z największych faworytów do mistrzostwa. Skończyła na 1/4 finału, po przegranej z Chorwacją rzutami karnymi. To wielkie zaskoczenie.