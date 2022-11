Groźny incydent w Katarze. Dziennikarz w niebezpieczeństwie

Nie ma wytłumaczenia dla scen, które zarejestrował operator duńskiej telewizji . W pewnej chwili, gdy dziennikarz mówił do kamery podczas transmisji na żywo z miejsca publicznego, czyli jednego z rond w Doha, stolicy kraju, meleksem podjechało trzech mężczyzn.

- To wydarzenie mówi wiele o tym, jaka jest sytuacja w Katarze. Nie sądzę, aby wiadomość z najwyższego szczebla w kraju dotarła do wszystkich ochroniarzy. Możesz zostać zaatakowany i poczuć się zagrożony, gdy reprezentujesz wolne media. To nie jest wolny i demokratyczny kraj - skonstatował dziennikarz.