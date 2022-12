Gromy spadają na Michniewicza! "Tak robią szaleńcy i masochiści"

Trener Czesław Michniewicz koncertowo zaliczał kolejne postawione przed nim sportowe cele - poprowadził reprezentację Polski do awansu na mundial, utrzymał ją w dywizji A Ligi Narodów , po czym po 36 latach oczekiwania pozwolił fanom nad Wisłą cieszyć się z awansu do 1/8 finału mistrzostw świata .

Radość kibiców była jednak mocno ograniczona, a atmosferę "święta" popsuł styl gry naszej reprezentacji oraz "afera premiowa" . Dodatkowo selekcjoner Czesław Michniewicz już w Katarze rozpoczął "wojnę z dziennikarzami" , którą kontynuował także po powrocie do kraju, blokując ich na Twitterze.

Reprezentacja Polski. Gromy pod adresem selekcjonera Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz sporo stracił podczas mundialu w Katarze. Nie ma co do tego wątpliwości Tomasz Redwan - ekspert marketingu sportowego, który udzielił wywiadu portalowi "WP Sportowe Fakty".

- Jako trener kadry źle zaczął, źle się rozwinął i źle skończy. Polskiej piłce, polskiej reprezentacji, potrzebne jest nowe otwarcie. Nie da się go zrobić z Michniewiczem u steru zespołu. On zaczynał pracę jako postać kontrowersyjna i potem wielokrotnie pogłębiał kontrowersje. Jakby nie miał instynktu samozachowawczego, nie myślał racjonalnie i nie miał wśród przyjaciół mądrych ludzi, którzy powiedzieliby mu, żeby choć na chwilę zamilkł, dał się innym wygadać, przestał blokować dziennikarzy w mediach społecznościowych. To całkowita dziecinada - przyznał Tomasz Redwan.