Griezmann napisał historię w meczu z Polską! Tego nie dokonał nikt

Polska zajęła drugie miejsce w grupie C i zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej mistrzostw. Jako zespół nierozstawiony trafiła na teoretycznie silniejszego rywala, którym miał być zwycięzca grupy D. Jak się okazało - rywal był mocniejszy nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Francja - Polska: Antoine Griezmann zaliczył 71. występ z rzędu

Dla mistrzów świata strzelali z kolei Olivier Giroud i Kylian Mbappe (dwukrotnie). We Francji wiele mówi i pisze się jednak o innym zawodniku. Antoine Griemzann - bo o nim mowa zaliczył 71. występ w narodowych barwach z rzędu. To rekord wszech czasów we francuskim futbolu.