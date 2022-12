Droga Francji do finału mundialu opierała się na golach Kyliana Mbappe i Oliviera Giroud . Łącznie zdobyli oni dotychczas 9 goli i są w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców. Grzechem byłby jednak brak wspomnienia o Antoinie Griezmannie i jego wkładzie w drugi z rzędu finał dla zespołu Didiera Deschampsa . W liczbach potwierdził go trzema asystami, ale wszyscy oglądający mecze Francji wiedzą, jak ważny dla jej systemu jest własnie Griezmann.

Mistrzostwa świata 2022. Mbappe i Griezmann z szansami na historyczne osiągnięcie

Zarówno jak, jak i jego młodszy kolega biegający bliżej skrzydła, mają szansę aby przejść do historii nie tylko wspólnie z zespołem(w przypadku zwycięstwa Francja zostanie trzecią w historii drużyną, która obroniła tytuł mistrzów świata), ale również indywidualnie. Otóż obaj mają szansę dołączyć do prestiżowego grona piłkarzy, którzy strzelali gole w dwóch róznych finałach mundialu. Obaj trafili w finale z Chorwacją w 2018 roku i z pewnością chętnie powtórzyliby to również teraz.