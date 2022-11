Gramy z Argentyną! Sprawdź, czy jesteś przygotowany i znasz hymn

Reprezentacja Polski może zapewnić sobie pierwszy od 1986 roku awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Nasi piłkarze zagrają z wyżej notowaną Argentyną , która traci jednak w tabeli grupy C do Polaków jeden punkt. Ewentualne zwycięstwo nad rywalem z Ameryki Południowej sprawi, że Polacy zajmą pierwsze miejsce w tabeli.

Polska - Argentyna. Czy znasz słowa Mazurka Dąbrowskiego? Oto tekst hymnu

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.



Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.



Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.



Marsz, marsz Dąbrowski...



Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.



Marsz, marsz Dąbrowski...



Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

- Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.



Marsz, marsz Dąbrowski...