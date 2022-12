Ryan i Grabara dzielą klubową szatnie w Kopenhadze od sierpnia zeszłego roku, kiedy kapitan reprezentacji Australii przeniósł się do stolicy Danii z Real Sociedad. Ich relacja jest bardzo szorstka i obaj nie ukrywają braku szczególnej sympatii do siebie. Ryan zajął miejsce w bramce duńskiego zespołu na czas kontuzji Grabary, ale ten wrócił do gry momentalnie po zakończeniu rehabilitacji. Nie spodobało się to Australijczykowi, który takie decyzje publicznie nazywał "polityką klubu". Polak odpowiadał z kolei, że nie widzi żadnej konkurencji w rywalizacji o miano numeru 1.