Góralski o opuszczeniu mundialu. "Byłem załamany. Zbyt szybko chciałem wrócić do gry"

Jacek Góralski nie pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze. Z turnieju wykluczył go uraz mięśniowy. Defensywny pomocnik do treningów ma wrócić za około sześć tygodni. Jak przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty", zbyt szybko chciał nadrobić stracony czas po poprzednim urazie mięśnia dwugłowego, który przez to się odnowił.