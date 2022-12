Przed piłkarskimi mistrzostwami w Katarze z reprezentantami Polski spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Obiecał im premię pieniężną w razie wyjścia z grupy. "Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko. A my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby, jak się uda, była bardzo dobra nagroda" - powiedział kilka dni przed mundialem, co uchwyciły kamery kanału Łączy Nas Piłka w serwisie YouTube.

Kulesza o premii od Morawieckiego. "Co PZPN ma z tym wspólnego?"

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza został zapytany o tę kwestię przez Eurosport.pl. - Nie chcę tego komentować, nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Tak, krytyka jest, ale czy uzasadniona? Co PZPN z tym wspólnego? Jeśli pan dzisiaj obieca zawodnikom pieniądze, to z nami nie ma to związku - zwrócił się do dziennikarza.