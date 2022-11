Gorąco w studiu! Michniewicz nie pozwolił dokończyć pytania

Selekcjoner Czesław Michniewicz w zdecydowany sposób zareagował na pytanie Bogdana Rymanowskiego o ochroniarza zatrudnionego przez PZPN do pracy z reprezentacją Polski. Chodzi o człowieka - jak twierdzi Wirtualna Polska - oskarżonego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i należącego do gangu neonazistów. - Za chwilę podłapią to zagraniczne media, a nas interesuje tylko piłka i tylko o niej chcemy rozmawiać - przestrzegł stanowczym tonem szef kadry.