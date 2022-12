Chorwaccy eksperci krytykują decyzję sędziego

Niedługo później "Albicelestes" wyprowadzili kolejny cios. Tym razem trafił sam Alvarez , który zanotował kilkudziesięciometrowy rajd i wpakował piłkę do siatki. Znokautowana Chorwacja nie potrafiła znaleźć odpowiedzi. W ofensywie była bezradna, a w drugiej części gry duet Messi - Alvarez uderzył kolejny raz. 35-latek kapitalnie asystował, podczas, gdy młodszy kolega dopełnił dzieła, pakując piłkę do siatki.

W teorii wynik 3:0 nie pozostawia wątpliwości co do tego, która z ekip była we wtorkowy wieczór lepsza. W Chorwacji wciąż pojawiają się jednak wątpliwości związane z faktem, że rzut karny i gol, który po nim padł odmienił przebieg spotkania. Według niektórych ekspertów "jedenastka" została podyktowana niesłusznie.