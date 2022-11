Kiedy rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę Włoch ruszył do zaatakowanego kraju, by jako kierowca przewozić uchodźców do Polski. - Zrobiłem to z własnej inicjatywy, sam pokryłem wszystkie koszty i nie chcę niczego w zamian - mówił cytowany przez CBS Sport. - Pojechałem do Lwowa i szukałem ludzi potrzebujących pomocy. I jeździłem swoim busem przez 5, 10 czy 15 godzin. Lwów jest jak port dla Ukraińców, którzy chcą opuścić kraj. A za granicą, szczególnie w Polsce, jest wielu ludzi, którzy chcą im pomóc - dodawał.