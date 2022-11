W pomeczowej rozmowie z dziennikarzami, bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny przyznał: - Nie wiem, co Robert Lewandowski mówił w szatni zaraz po meczu, ponieważ udzielałem wywiadu w telewizji, ale przepraszać by nie musiał, bo gdyby nie on, to w ogóle by nas na tym mundialu nie było.