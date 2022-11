Glik pokonany przez katarskie upały. Internauci nie zostawili suchej nitki

Nic dziwnego, że wielu piłkarzy, którzy przygotowują się do mistrzostw świata, mają problem z tamtejszymi upałami. Wysokie temperatury dają się we znaki także polskim zawodnikom.

Dobitnie przekonał się o tym Kamil Glik. Nasz obrońca na co dzień gra we Włoszech, konkretnie w występującym w Serie B, Benevento. Jest więc przyzwyczajony do wysokich temperatur, ale w Katarze jest tak gorąco, że nawet on nie mógł wytrzymać.