Gikiewicz wbił szpilę Niemcom! Zdradził, co zrobi w szatni

Reprezentacja Niemiec odpadła z mundialu! Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:2 z Kostaryką, ale nie wystarczyło im to do awansu do 1/8 finału turnieju. Wszystko za sprawą Japończyków, którzy w równolegle rozgrywanym spotkaniu pokonali 2:1 Hiszpanię. Postawę Niemców w dobitnych słowach skomentował na Twitterze Rafał Gikiewicz.