Gigant zmieni trenera? Następca jest już wybrany

Hiszpanie fantastycznie rozpoczęli zmagania w Katarze , pokonując 7:0 Kostarykę . Później przyszedł remis 1:1 z Niemcami i na koniec sensacyjna porażka 1:2 z Japonią , w skutek której "La Furia Roja" zakończyłą rywalizację w grupie na drugim miejscu. W samym kraju akurat tę porażkę przyjęto z umiarkowanym optymizmem, argumentując to tym, że "dzięki" niej ich reprezentacja trafiła do teoretycznie łatwiejszej części drabinki. W 1/8 finału Hiszpanie zagrają z Marokiem , a w ewentualnym ćwierćfinale ich rywalem będzie lepszy z pary Szwajcaria - Portugalia .

Hiszpania czeka na decyzję Luisa Enrique. Następca już przygotowany

Wciąz nie jest pewna przyszłość selekcjonera kadry, Luisa Enrique. Umowa 52-latka z federacją obowiązuje do końca 2022 roku, a zarówno on, jak i prezes Luis Rubiales powtarzają, że do rozmów zasiądą po zakończeniu turnieju. W Hiszpanii liczą, że będzie to najwcześniej 19 grudnia, oczywiście dlatego, że oznaczałoby to, że ich piłkarze zagrają w rozgrywanym dzień wcześniej finale mundialu.