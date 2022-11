Gigant najadł się strachu! Kanada zawstydziła Polskę

Choć na pierwszy rzut oka spotkanie Belgii z Kanadą mogło nie kojarzyć się z hitem, świadomi kibice futbolu na pewno dostrzegali wokół niego ciekawą historię. Wszak "Czerwone Diabły" to od lat reprezentacja stawiana na równi z gigantami światowej piłki. Problem jednak w tym, że niepostrzeżenie z młodej, perspektywicznej drużyny Belgowie stali się doświadczonym, lecz wciąż niespełnionym złotym pokoleniem. Dość wspomnieć, że Roberto Martinez zabrał ze sobą do Kataru ekipę z najwyższym średnim wiekiem spośród wszystkich uczestników mundialu. Jak nie teraz, to kiedy - można by zapytać.