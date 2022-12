Gigant boksu chciał spuścić łomot Messiemu. Nieoczekiwany zwrot akcji

- Messi czyścił podłogę naszą koszulką? Niech prosi Boga, bym lepiej go nie spotkał - grzmiał Canelo po meczu Argentyny z Meksykiem na Mundialu. Murem za swoim wielkim rodakiem stanęli wielcy bokserzy, z Macosem Maidaną i Sergio Martinezem na czele. A po czasie Alvarez zrozumiał chyba, że trochę się wygłupił.

Saul Alvarez przeprasza Leo Messiego i Argentyńczyków

- Poniosła mnie pasja i miłość, którą czuję do swojej ojczyzny. Popełniłem komentarze, za które teraz chciałbym przeprosić Messiego i Argentyńczyków . Człowiek uczy się każdego dnia, tym razem to była lekcja dla mnie - powiedział nieco skruszony Canelo.

Przypomnijmy, że wczoraj Argentyna pokonała Polskę 2:0, a Meksyk wygrał 2:1 z Arabią Saudyjską. Na koniec to jednak my - Polacy, i Argentyńczycy, cieszyliśmy się z awansu do fazy 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W niedzielę na "Biało-Czerwonych" czekają na nas znakomici Francuzi.