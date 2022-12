Gianni Infantino ma plan. To byłaby rewolucja w piłce nożnej

Szwajcar jest też przekonany, że zorganizowanie mistrzostw świata w środku europejskiej zimy okazało się przełomem , co pokazuje, że ten sport może nadal się rozwijać i być zglobalizowany.

Pomimo obaw mundial w Katarze był bowiem fascynującym spektaklem, a turniej wygenerował rekordowe przychody w wysokości 6,2 miliarda funtów - co oznacza wzrost o 840 milionów funtów w porównaniu z mistrzostwami świata sprzed czterech lat.

Gianni Infantino zamierza być szefem FIFA przez trzy kadencje

Co prawda żadna zmiana przy organizacji turnieju nie jest możliwa do 2030 roku, ale zakulisowe rozmowy na ten temat już się zaczęły. Infantino daje sobie czas na wdrożenie tej rewolucji, ponieważ w zeszłym tygodniu zdradził, że zamierza być szefem FIFA przez pełne trzy kadencje, a więc do 2031 roku.