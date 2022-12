Niedługo później na ekipę z Europy spadł kolejny cios. Tym razem wyprowadził go ten, który wywalczył karnego - Julian Alvarez. Zaliczył on kapitalny, kilkudziesięciometrowy rajd, mijając kolejnych rywali. Choć momentami dopisywało mu szczęście - kilkukrotnie piłka odbijała się od przeciwników - nie sposób docenić tego wyczynu. Tym bardziej, że argentyńskie media z miejsca zaczęły go porównywać do pamiętnego trafienia Diego Maradony z meczu przeciwko Anglii (2:1) w 1986 roku.