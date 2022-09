Gazeta bojkotuje katarski mundial. Zamiast informacji o sporcie, będą teksty o łamaniu praw człowieka

O sprawie poinformował L’Equipe, największy sportowy dziennik nad Sekwaną. Jak zauważyli dziennikarze, to pierwszy w historii Francji przypadek, kiedy jakieś medium decyduje się zbojkotować tak dużą imprezę.

Gazeta bojkotuje katarski mundial

Za decyzją stoją kwestie humanitarne i moralne. "W imię swoich wartości "Le Quotidien de la Réunion" bojkotuje Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Decyzja ta wynika z niedopuszczalnych ataków na godność, prawa człowieka, mniejszości i niszczenia planety" - czytamy w oświadczeniu.

Dziennik nie będzie informował o przebiegu sportowej rywalizacji, ale poświęci za to sporo miejsca artykułom na temat przykładów łamania w Katarze praw człowieka i destrukcyjnego wpływu na środowisko. - Pomysł wyszedł ze strony szefa działu sportowego. Nie wiedział, w jaki sposób opisywać turniej, więc zaproponował kierownictwu, aby go zbojkotować. Zgodziliśmy się na to - powiedział Vincent Viber, dyrektor gazety.

Mundial rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 18 grudnia.

Jakub Żelepień, Interia