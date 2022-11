Gavi najmłodszym strzelcem gola w MŚ od 64 lat

"La Furia Roja" to mistrzowie świata z 2010 roku. To było jednak 12 lat temu. Obecnie Luis Enrique, selekcjoner Hiszpanii, wprowadza do kadry młode pokolenie. Pedri i Gavi to byli pierwsi dwaj nastolatkowie w wyjściowym składzie europejskiego zespołu w mistrzostwach świata od 1962 roku.