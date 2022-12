Francuzi podzieleni w sprawie wyboru Marciniaka. Zarzucają mu jedno

Mundial w Katarze na długo zapadnie w pamięci Polaków. Pierwszy raz od 36 lat "Biało-Czerwoni" wyszli z grupy i awansowali do fazy pucharowej turnieju. Kolejny powód do dumy przyniósł Polsce Szymon Marciniak. Będzie on bowiem pierwszym w historii polskim arbitrem, który poprowadzi finał mistrzostw świata w piłce nożnej. Towarzyszyć mu będą asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki.