Mimo to efekty pracy selekcjonera Czesława Michniewicza nie spotkały się z powszechnym uznaniem. Szkoleniowiec najprawdopodobniej pożegna się z drużyną narodową , co po części stanowi efekt tzw. afery premiowej. Jak się okazuje, w aspekcie czysto sportowym krytycznie oceniany jest również poza granicami kraju .

Werdykt "L'Equipe": Michniewicz ostatni, Scaloni... wcale nie pierwszy

Co ciekawe, zestawienie otwierają dwaj selekcjonerzy, którzy również nie zdołali awansować do ćwierćfinału. To opiekun Australijczyków Graham Arnold (6.75) oraz szef kadry japońskiej Hajime Moriyasu (6.50).