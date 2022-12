Francuzi mocno o Krychowiaku: "To było całkowite niepowodzenie"

Krychowiak kosztował 30 milionów euro. Rozczarował

Paris Saint-Germain zapłaciło za Krychowiaka 30 milionów euro. Wykupiło go z Sevilli w 2016 roku po bardzo dobrym Euro Polaków. Wcześniej 32-letni piłkarz występował w młodzieżowych drużynach i na początku zawodowej kariery w Girondins Bordeaux i w Reims. W tym drugim klubie rozegrał dwa sezony, w których strzelił osiem bramek. Był na tyle przekonywujący, że trafił do Sevilli. Tam spędził dwa lata.

Po transferze do Francji PSG wytrzymało z Polakiem tylko sezon. Krychowiak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Nie okazał się następcą Thiago Motty. Był wypożyczony najpierw do West Bromowich Albion, a potem do Lokomotiwu Moskwa, który wykupił go ostatecznie z paryskiego klubu.