Bezlitośnie o reprezentacji Polski. Lewandowski z niechlubnym przydomkiem

Na najniższym stopniu wirtualnego podium uplasował się Matty Cash . Mimo oceny 5,5 media nie szczędziły złośliwości. Stwierdzono, że gdyby nie zmiana obywatelstwa, mógłby on nadal walczyć w Katarze o cenne trofeum. Kamil Glik (4,5) został skrytykowany za słabą obronę, natomiast występ Jakuba Kiwiora (3,5) podsumowano słowem " dramatyczny ".

We Francji nie zapomniano o kapitanie reprezentacji Polski. Robert Lewandowski nie otrzymał od dziennikarzy żadnej oceny. W zamian za to dostał nowy przydomek "Penaldski". Określenie pochodzi od francuskiego słowa "penal", które oznacza rzut karny. Ma to związek z małą skutecznością napastnika FC Barcelona w tym aspekcie. Piłkarz pomylił się z jedenastu metrów aż dwa razy na mundialu.