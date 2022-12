Francuskie media wymownie o reprezentacji Polski. "Piłkarskie zero"

Kibice polskiego futbolu nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak emocji. "Biało-Czerwoni" od dwóch tygodni rywalizują na mistrzostwach świata w Katarze i do tej pory spisywali się znakomicie. Polska drużyna występ na mundialu zaczęła od bezbramkowego remisu z reprezentacją Meksyku. W następnym meczu Robert Lewandowski i spółka dali lekcję futbolu Arabii Saudyjskiej. Ostatni mecz z Argentyną choć zakończył się porażką, była to porażka na wagę złota. Po raz pierwszy od 1986 roku Polacy wyszli z grupy i awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W historii zapisał się także Wojciech Szczęsny, który jako trzeci piłkarz na świecie zdołał obronić dwa rzuty karne na tym prestiżowym turnieju.