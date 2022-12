Choć drużyna z Afryki częściej była w posiadaniu piłki, jednak to Francuzom udało się awansować do finału. Do sukcesu drużyny przyczynił się m.in. Theo Hernandez , który otworzył wynik spotkania już w piątej minucie .

Ukochana Theo Hernandeza w blasku fleszy. Skradła show na trybunach Al Bayt Stadium

Cristofoli na co dzień spełnia się jako modelka, jest także współwłaścicielką studia tatuażu. To właśnie one od wielu lat ozdabiają jej ciało. Pierwszy tatuaż francuska WAG wykonała w wieku zaledwie 15 lat. "Moje tatuaże to część mnie, bez nich nie byłabym sobą" - powiedziała kiedyś w rozmowie z włoską gazetą "Gazzetta dello Sport".