Mistrzostwa świata 2022. Patrice Evra krytykuje Szymona Marciniaka

Jak jednak pokazały powtórki do decyzji Marciniaka ciężko jakkolwiek się przyczepić, co zresztą dokładniej wyjaśnilismy w tym miejscu. Evra mógłby bardziej skupić się na postawie swoich młodszych kolegów po fachu, którzy w pierwszej połowie nie oddali żadnego strzału w kierunku bramki Argentyńczyków. Jest to pierwsza taka sytuacja od momentu, kiedy prowadzone są tak dokładne statystyki, czyli od 1966 roku. Co więcej, Francuzi przed przerwą nie zaliczyli żadnego kontaktu z piłką w polu karnym rywali.