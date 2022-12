David Trezeguet był swego czasu jedną z ważniejszych postaci piłkarskiej reprezentacji Francji. Z "Les Bleus" osiągnął również wielkie sukcesy, bowiem w 1998 roku został mistrzem świata, dwa lata później mistrzem Europy, a osiem lat później wicemistrzem globu.

Przed finałem MŚ 2022 w Katarze były napastnik ma jednak poważny zgryz dotyczący tego... komu kibicować. Choć urodził się we francuskim Rouen, to jego rodzice to Argentyńczycy, a on sam wychowywał się w Buenos Aires. Jak przyznał sam Trezeguet, czuje się więc w pewien sposób rozdarty, ale... pewna rzecz przeważa w tym wewnętrznym konflikcie na korzyść "Albicelestes".

Mundial w Katarze. David Trezeguet: Dla Messiego to ostatni mundial, Mbappe ma jeszcze wiele czasu na rekordy

"To trudne na poziomie osobistym, na poziomie emocjonalnym. To coś, czego nie chciałem, ale przed nami (piłkarska - dop. red.) impreza i wielki finał" - stwierdził 45-latek w rozmowie z telewizją TyC Sports. Jak podkreślił, Francuzi i Argentyńczycy to bez żadnych wątpliwości dwie najlepsze drużyny mundialu.

Mimo wszystko Trezeguet faworyzuje odrobinę bardziej ekipę z Ameryki Południowej z powodu... jej kapitana. "Powtarzam to emocjonalnie, wiedząc, że to będą jego ostatnie mistrzostwa świata. Leo Messi zasługuje na bycie mistrzem" - orzekł.

"On sprawia, że ludzie mogą marzyć, ale to nie odbiera Francji ambicji zdobycia tytułu" - zauważył. "Francja przyjechała tutaj, aby zostać mistrzem świata, nie ma co do tego wątpliwości. Różnica polega jednak na wieku, Leo jest na końcu swojej kariery, Mbappe dopiero zaczyna i ustanowi jeszcze wszelkiego rodzaju rekordy" - skwitował.

David Trezeguet dla reprezentacji Francji rozegrał między 1998 a 2008 rokiem 71 meczów i zdobył w nich 39 goli. Jeśli mowa o piłce klubowej, to reprezentował on barwy takich drużyn jak m.in. Monaco, Juventus czy Newell's Old Boys, czyli - co ciekawe - byłego klubu Messiego.