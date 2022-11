Francja traci swojego gwiazdora! Ależ cios tuż przed mundialem

Gwiazdor nie jedzie na mundial

Ostatnie miesiące są jednak dla Kimpembe bardzo trudne. Walczy on z kontuzjami, a w obecnym sezonie zaliczył dotąd łącznie tylko 11 występów. Choć wystąpił w ostatnim spotkaniu PSG (przeciwko Auxerre , wygranym 5:0), ostatecznie uznał, że nie czuje się na siłach, by pojechać na turniej.

Wycenianego na 40 milionów euro gracza w kadrze zastąpił Axel Disasi z AS Monaco.

Francja w fazie grupowej mundialu zagra z Danią, Australią i Tunezją. W przypadku awansu do 1/8 finału zmierzy się z jedną z ekip z grupy C - w teorii może to być więc Polska, Meksyk, Argentyna lub Arabia Saudyjska.