Francja idzie w nieznane. Mistrz świata nie jest wcale aż tak pewny siebie

Joachim Marx, 23-krotny reprezentant Polski w latach 1966-75: - Liczę na wyjście z grupy. Myślę, że to drużyna, która może o to powalczyć. Wydaje mi się, że wiele zależało od pierwszego meczu, z Meksykiem . Myślę, że oni są na naszym poziomie, ich zaletą jest szybkość i agresywność. Oczywiście w razie porażki z nimi, można nadal myśleć o awansie, ale wtedy będzie to już ekstremalnie trudne.

- Prawdą jest, że Karim Benzema to facet we Francji dość nielubiany. Powodów jest wiele choćby zamieszanie w aferę seksualną czy próbę szantażu kolegi z reprezentacji Mathieu Valbueny a z mniej poważnych zarzutów - samolubna gra. Właśnie spotkałem się z merem Lens i rozmawialiśmy o szansach reprezentacji Francji, w tym także absencji Benzemy. Usłyszałem, że "tym sposobem młodzi dostaną szansę". Ludzie pocieszają się zwracając uwagę na fakt, że na poprzednim mundialu też go nie było, a Francja została przecież mistrzem świata. Dlaczego to nie miałoby się więc powtórzyć? Osobiście uważam jednak , że bez względu na okoliczności - jego brak to dla Francji ogromna strata. Oczywiście Didier Deschamps nie może z tego powodu czynić tragedii, musi robić dobrą minę do złej gry.