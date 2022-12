Francja czuje się pewnie przed meczem z Polską! "Brakuje nam tylko jednego”

Vincent Romain, "Sud Ouest": Po Francuzach spodziewam się dobrej gry. Trochę się męczyli w ostatnim meczu z Tunezją. Ale oczywiście spodziewamy się, że to my pozostaniemy na turnieju, w końcu reprezentacja Francji należy do faworytów. Ten mecz zapowiada się na dość trudny, bo Polska gra na razie bardzo defensywnie, ale mamy nadzieję, że nasz potencjał ofensywny sobie z tym poradzi.

Kluczowi Francuzi będą wypoczęci

- Na pewno. Kluczowi zawodnicy będą wypoczęci fizycznie, ale także psychologicznie, mimo porażki z Tunezją. Varane rzeczywiście jest wyjątkiem, dodatkowo miał problemy w tym meczu i nie jest chyba jeszcze na sto procent gotowy do gry. Ale rzeczywiście tacy zawodnicy jak Griezmann, Giroud i inni - będą w pełni gotowi i będą mieli za sobą dużo dłuższy wypoczynek niż polska ekipa i to jest spora przewaga.

Co jest największym problemem Francji? Brak Karima Benzemy, N'Golo Kante czy Paula Pogby? Gdybyś mógł jednego z tych graczy przywrócić do gry na mundialu - który by to był?