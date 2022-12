Powiększenie mundialu do 48 uczestników nastąpi już za cztery lata, gdy turniej finałowy odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W latach 2013-2016 FIFA zakładała dwie wersje: mundial rozrośnie się z 32 do 40 lub 48 zespołów, a ostateczną opcję wybrała w styczniu 2017 roku. Wtedy też uznano, że rywalizacja odbędzie się w 16 trzyzespołowych grupach, a awans do fazy pucharowej wywalczą po dwie najlepsze. To by oznaczało konieczność gry od 1/16 finału, ale liczba spotkań dla finalistów pozostałaby ta sama: siedem. Łącznie mundial zamknąłby się w 80 pojedynkach i czterech tygodniach, co zadowoliłoby także i kluby, które zwalniają zawodników.