FIFA wszczęła postępowanie! Rywale Polaków znów mają kłopoty

Drużyna Gerardo Martino przed finałową kolejką zmagań w grupie C miała niewielkie szanse na awans. Potrzebowała do niego nie tylko triumfu nad Arabią Saudyjską, ale i korzystnego dla siebie wyniku w meczu Polski z Argentyną. Ostatecznie okazało się, że od miejsca w 1/8 finału dzielił Meksyk... jeden gol. "Biało-Czerwoni" przegrali bowiem z "Albicelestes", co wobec triumfu "El Tri" 2:1 sprawiło, że obie drużyny zrównały się punktami. Gdyby zespół z Ameryki strzelił trzecią bramkę, wyprzedziłaby w tabeli ekipę Czesława Michniewicza dzięki większej liczbie goli w całej fazie grupowej.