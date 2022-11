FIFA wszczęła dochodzenie w sprawie kolejnego kraju. Niemcy już ukarani

FIFA rozpoczęła dochodzenie dotyczące reprezentacji Senegalu. Chodzi o to samo przewinienie, które zarzucono Niemcom. Nasi zachodni sąsiedzi ponieśli za nie karę. "Lwy Terangi" zapewniły sobie we wtorek awans do 1/8 finału mistrzostw świata, w której zagrają z Anglią.