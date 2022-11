FIFA udaremniła plany Kataru. Udało się je zrealizować w części

Gdy Katar ogłosił kadrę na mistrzostwa świata, które organizuje u siebie i w których jest debiutantem, okazało się, że połowa zawodników nie jest z pochodzenia Katarczykami. To zawodnicy albo naturalizowani, albo urodzeni już w Katarze, ale w rodzinach zagranicznych pracowników. To ewenement na skalę światową i najbardziej jaskrawy tego typu przypadek od włoskich kadr z lat trzydziestych, gdy Squadra Azzura masowo naturalizowała zawodników z Ameryki Południowej.

Warto jednak pamiętać, że mogło być znacznie gorzej. Katar miał bowiem rozległy plan przygotowań do mundialu opartych nie na szkoleniu, selekcji i podniesieniu poziomu rodzimych graczy, ale sprowadzeniu do reprezentacji wielkich gwiazd piłki, głównie z futbolu. Przeznaczył na to aż 1m5 miliarda dolarów, co miało pozwolić zbudować zespół nie na miarę walki o wyjście z grupy, ale wejścia do strefy medalowej mundialu. Katar chciał bowiem powtórki z mistrzostw świata w piłce ręcznej z 2015, gdy zajął drugie miejsce (kosztem np. pokonanej Polski), a gwiazdami zespołu byli tacy "Katarczycy" jak Žarko Marković, Danijel Šarić, Jovo Damjanović, Rafael Capote czy Bertrand Roine, zatem gracze z byłej Jugosławii, Kuby, Francji.