Od startu mundialu w Katarze raz po raz w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że ochroniarze na stadionach nakazywali zdejmować przedmioty będące w kolorze tęczy , co mogło zapowiadać poparcie dla społeczności LGBT.

Takiego nie posiadała za to była walijska piłkarka Laura McAllister - ona chciała dostać się na stadion w tęczowym kapeluszu. Podobne sytuacje pojawiały się w przypadku prób wniesienia flag z napisami "Kobiety. Życie. Wolność", czy także koszulek - nawiązujących do pozbawiania praw kobiet w Iranie. Od dzisiaj ma to się zmienić, choć już przed turniejem FIFA zapewniała, że podobne sytuacje nie będą się zdarzać. Tyle że władze Kataru całkowicie ignorowały przepisy piłkarskiej federacji.