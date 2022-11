FIFA prześledzi posty kibiców w sieci. Lepiej uważać na to, co się pisze

FIFA i FIFPRO (organizacja zrzeszająca profesjonalnych piłkarzy) poinformowały o uruchomieniu systemu SMPS - Social Media Protection Service, co należy tłumaczyć jako serwis ochronny mediów społecznościowych. Ma on pomóc w zwalczaniu hejtu wylewającego się w sieci na piłkarzy. Zjawisko to - będące olbrzymim problemem na co dzień - narasta szczególnie przy okazji najważniejszych imprez.