FIFA na MŚ w nie pomyliła się przy tym wyborze. Było gorąco, a wtedy...

To było bardzo ważne przesłanie dla Kataru, w którym do równouprawnienia kobiet jest bardzo daleko.

FIFA zadbała, by panie pracowały także przy najważniejszych meczach. Sędzia Neuza Back pracowała podczas meczu o brąz MŚ, w roli rezerwowej sędzi technicznej. Ktoś powie, że była kwiatkiem do kożucha i my też tak początkowo myśleliśmy. Obserwując jej pracę, spostrzegliśmy jednak, że działała kojąco na nerwy mężczyzn siedzących na ławkach rezerwowych obu stron.