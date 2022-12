FIFA jest bezlitosna. Kolejna reprezentacja z karą finansową

FIFA karze kolejną reprezentację. Tym razem zapłaci Senegal

Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Świata FIFA Katar 2022 , każdy zespół jest zobowiązany do przeprowadzania konferencji prasowych w głównym centrum medialnym. Przed spotkaniami, udział w niej muszą wziąć selekcjoner i minimum jeden zawodnik.

Pierwszą reprezentacją byli Niemcy, gdy na konferencję przybył sam selekcjoner Hansi Flick . W związku z tym FIFA nałożyła karę na byłych mistrzów świata w wysokości 10.000 franków szwajcarskich, a także wystosowała oficjalne ostrzeżenie za naruszenie artykuły 44 regulaminu. Selekcjoner reprezentacji Niemiec tłumaczył wówczas: - Nie chcieliśmy, aby zawodnik spędził trzy godziny w trasie. To bardzo ważne, aby wszyscy poświęcali swoją energię na trening

Senegal ukarany przez FIFA. Musi zapłacić karę finansową

Tym razem władze FIFA ukarały Senegal, który popełnił to samo przewinienie, co Niemcy. Selekcjoner Aliou Cisse przed meczem Senegal - Ekwador również pojawił się samemu na konferencji prasowej. Za to zachowanie, Komisja Dyscyplinarna ukarała senegalską federację karą 10.000 franków szwajcarskich.