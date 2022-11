Portugalia zapewniła już sobie awans do 1/8 finału katarskiego mundialu. To efekt wygranych potyczek grupowych z Ghaną (3-2) i Urugwajem (2-0). W obu spotkaniach piłkę do siatki kierował Cristiano Ronaldo, ale... tylko raz znalazł się na liście strzelców.