FC Barcelona opublikowała zdjęcie z Lewandowskim. Opis daje do myślenia

Wymowny wpis FC Barcelony. Na zdjęciu m.in. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski to jeden z siedemnastu zawodników FC Barcelony, którzy otrzymali w tym roku możliwość występu na mistrzostwach świata w Katarze. Po raz pierwszy w historii mundial zorganizowany został w okresie jesienno-zimowym, co bez wątpienia wpłynęło terminarz wielu rozgrywek klubowych. Przerwę od rywalizacji wprowadzono m.in. w lidze hiszpańskiej, co nie do końca spodobało się tamtejszym kibicom i klubom. Wymowne zdjęcie opublikowała na Instagramie FC Barcelona. Na fotce znalazł się m.in. kapitan reprezentacji Polski. Opis daje do myślenia.