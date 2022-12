Faza pucharowa bez Niemców! Sprawdź drabinkę mistrzostw świata

Znamy już 12 z 16 zespołów, które wystąpią w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Do grona drużyn zakwalifikowanych do fazy pucharowej dołączyły w czwartek Maroko, Chorwacja, Japonia i Hiszpania. Z mundialem pożegnali się Niemcy. Pierwsza runda "play-offów" odbędzie się od soboty do wtorku. Sprawdź jak wygląda turniejowa drabinka.