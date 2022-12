Polski arbiter Szymon Marciniak poprowadził do tej pory dwa mecze mundialu. Były to starcia Francji z Danią oraz już w 1/8 finału między Argentyną a Australią. Zebrał pochwały, wypadł całkiem dobrze. Już sam fakt, że pozostał w gronie 20 sędziów pozostawionych na decydująca fazę mistrzostw jest sporym wydarzeniem. 16 wszak odesłano do domu. Polak poprowadzi zatem jeszcze jeden mecz i kto wie, czy aby tylko jeden.