Fatalnie! Kontuzja kluczowego Polaka może wszystko wywrócić do góry nogami

- Przed meczem z Arabią Saudyjską zrobimy dwie, maksymalnie trzy zmiany. Zobaczymy co z "Beresiem". Jeśli nie będzie mógł zagrać, to wszystko nam się wywróci do góry nogami - powiedział nam Dosze, po środowym treningu, selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.