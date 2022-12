Fatalne wieści dla Michniewicza! Padła kluczowa data

Jak dotąd selekcjoner "Biało-Czerwonych" spełnił wszystkie postawione mu sportowe cele : wywalczył wraz z reprezentacją awans na mundial, utrzymał ją w dywizji A, a następnie poprowadził ją do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata .

Reprezentacja Polski. Nowe informacje w sprawie przyszłości Czesława Michniewicza

Dodał przy tym, że zgodnie z zapisami zamieszczonymi w umowie Czesława Michniewicza, decyzja co do jego przyszłości powinna zapaść do poniedziałku.

- Słyszałem jeszcze jedną wersję co do kontraktu Michniewicza - PZPN ma siedem dni od ostatniego meczu w roku, żeby przedłużyć jego kontrakt na takich samych zasadach. Najpóźniej w poniedziałek dowiemy się, co z przyszłością Czesława Michniewicza. Jeżeli do tego czasu decyzja nie zostanie podjęta, Cezary Kulesza nie będzie miał kontroli nad wysokością kontraktu - przyznał.