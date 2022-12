Fatalne wieści dla Francji tuż przed meczem! Potwierdziło się najgorsze

Reprezentacja Francji to obrońca tytułu wywalczonego cztery lata temu we Francji. W 1/8 finału "Trójkolorowi" wyeliminowali Polaków, wygrywając 3:1. Maroko to natomiast "czarny koń" tegorocznego mundialu. To pierwsza w historii drużyna z Afryki, która zdołała awansować aż do półfinału. Teraz chce sprawić sensację i zawalczyć z Argentyną o złoto.